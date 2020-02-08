Сегодня день рождения руководителя, журналиста и тренера

Сегодня, 9 февраля отмечает свой день рождения Саргылана Ивановна ГОТОВЦЕВА, директор Автовокзала Якутска. В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна ЛОhУУРА, известная журналистка, корреспондент газеты «Кыым». Сегодня отмечает свой день рождения Мария Джумабаевна ПИНИГИНА, олимпийская чемпионка, 17-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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