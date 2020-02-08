09.02.2020
00:20
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, журналиста и тренера
Сегодня, 9 февраля отмечает свой день рождения Саргылана Ивановна ГОТОВЦЕВА, директор Автовокзала Якутска.
В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна ЛОhУУРА, известная журналистка, корреспондент газеты «Кыым».
Сегодня отмечает свой день рождения Мария Джумабаевна ПИНИГИНА, олимпийская чемпионка, 17-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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