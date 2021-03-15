Сегодня день рождения руководителя, журналиста и предпринимателя

Сегодня, 15 марта исполнилось 55 лет Владимиру Анатольевичу ЕГОРОВУ, генеральному директору Целевого фонда будущих поколений, кандидату физико-математических наук. В этот же день отмечает свой день рождения Игорь САВВИНОВ, известный журналист, главный редактор информагентства Yktinform.ru. Сегодня исполнилось 47 лет Владимиру Шиндикеевичу Ю, общественному деятелю. 15 марта исполнилось 58 лет Александру Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, известному предпринимателю, строителю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх