15.03.2021
02:11
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, журналиста и предпринимателя
Сегодня, 15 марта исполнилось 55 лет Владимиру Анатольевичу ЕГОРОВУ, генеральному директору Целевого фонда будущих поколений, кандидату физико-математических наук.
В этот же день отмечает свой день рождения Игорь САВВИНОВ, известный журналист, главный редактор информагентства Yktinform.ru.
Сегодня исполнилось 47 лет Владимиру Шиндикеевичу Ю, общественному деятелю.
15 марта исполнилось 58 лет Александру Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, известному предпринимателю, строителю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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