20.05.2022
00:20
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, журналиста, деятеля искусств и общественного деятеля
Сегодня, 20 мая отмечает свой день рождения Алена Афанасьевна ФЕДОРОВА, председатель Счетной Палаты Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 49 лет Дмитрию Дмитриевичу ЛЮ, известному журналисту.
Сегодня отмечает свой день рождения Лира Львовна ГАБЫШЕВА, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).
20 мая отмечает свой день рождения Александр НЮРБИНСКИЙ, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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