Сегодня день рождения руководителя, замминистра и телезвезды

Сегодня, 27 июня исполнилось 63 года Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ, председателю Центризбиркома Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 45 лет Афанасию Васильевичу ПОСТНИКОВУ, заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 63 года Андрею ХОРОШЕВУ – И, общественному деятелю и журналисту, телезвезде.