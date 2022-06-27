27.06.2022
00:45
65
Общество
Сегодня день рождения руководителя, замминистра и телезвезды
Сегодня, 27 июня исполнилось 63 года Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ, председателю Центризбиркома Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 45 лет Афанасию Васильевичу ПОСТНИКОВУ, заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 63 года Андрею ХОРОШЕВУ – И, общественному деятелю и журналисту, телезвезде.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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