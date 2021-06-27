Сегодня день рождения руководителя, замминистра и артиста

Сегодня, 27 июня исполнилось 62 года лет Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ, председателю Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 44 года Афанасию Васильевичу ПОСТНИКОВУ, заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 62 года Андрею ХОРОШЕВУ – И, советскому и российскому актёру, режиссёру, сценаристу, телеведущему, журналисту, общественному деятелю.