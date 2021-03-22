22.03.2021
00:19
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, врача и звезды эстрады
Сегодня, 22 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана Михайловна СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ «Сахапечать».
В этот же день исполнился 61 год Александру Федоровичу КРАВЧЕНКО, председателю Ассоциации фтизиатров Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 36 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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