22.03.2021
00:19
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, врача и звезды эстрады

Сегодня, 22 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана Михайловна СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ «Сахапечать».

В этот же день исполнился 61 год Александру Федоровичу КРАВЧЕНКО, председателю Ассоциации фтизиатров Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 36 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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