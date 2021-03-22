Сегодня день рождения руководителя, врача и звезды эстрады

Сегодня, 22 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана Михайловна СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ «Сахапечать». В этот же день исполнился 61 год Александру Федоровичу КРАВЧЕНКО, председателю Ассоциации фтизиатров Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 36 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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