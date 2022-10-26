26.10.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, военкома и режиссера
Сегодня, 26 октября исполнилось 58 лет Матвею Николаевичу ЕВСЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АО «АРКТИК КАПИТАЛ».
В этот же день исполнилось 48 лет Александру Владимировичу АВДОНИНУ, военному комиссару Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 35 лет Владимиру МУНКУЕВУ, кинорежиссеру.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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