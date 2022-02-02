Сегодня день рождения руководителя, ученого, звезд эстрады и краеведа

Сегодня, 2 февраля отмечает свой день рождения Ольга Иннокентьевна МАТВЕЕВА, генеральный директор АО «Якутский государственный проектный научно-исследовательский институт строительства».

В этот же день отмечает свой день рождения Елизавета Афанасьевна БАРАХСАНОВА, доктор педагогических наук, профессор.

Сегодня исполнилось 42 года Игорю Владимировичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады, известному спортингисту.

2 февраля исполнилось 50 лет Аркадию Владимировичу НИКОЛАЕВУ – ЭРХААНУ, звезде якутской эстрады.

В этот же день исполнилось 80 лет Василию Тарасовичу ИВАНОВУ, общественному деятелю, организатору здравоохранения в отставке.

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Афанасьевна МАРКОВА, почетный работник воспитания и просвещения РФ, руководитель школьного музея Майинской СОШ им. В.П. Ларионова, краевед.

2 февраля отмечает свой день рождения Ирина ПЕТУНИНА, начальник отдела управления персоналом в Корпорации «Трансстрой-Восток», «Еловское Трансстрой».

В этот же день отмечает свой день рождения Алена ПОДКОВЫРОВА, известный журналист.

Сегодня отмечает свой день рождения Марина АЛЕКСЕЕВА, предприниматель, организатор туризма.