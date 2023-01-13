13.01.2023
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, ученого и продюсера
Сегодня, 13 января исполнилось 39 лет Савве Анатольевичу МИХАЙЛОВУ, заместителю председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
В этот же день исполнилось 60 лет Юрию СЛЕПЦОВУ, известному ученому, пропагандисту Арктической культуры.
Сегодня исполнился 51 год Владимиру ИВАНОВУ, продюсеру, общественному деятелю.
13 января исполнилось 63 года Анатолию Николаевичу СКРЫБЫКИНУ, бывшему заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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