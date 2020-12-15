Сегодня день рождения руководителя, телезвезды, художницы и фуд-блогера

Сегодня, 15 декабря исполнилось 34 года Александру Николаевичу СИМОНОВУ, руководителю управления инфокоммуникационного и технического обеспечения – аппарата ситуационного центра главы Республики Саха (Якутия), администрации главы и правительства Республики саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 48 лет Александру Александровичу НОГОВИЦЫНУ, общественному деятелю.

Сегодня отмечает свой день рождения Фатима СЛЕПЦОВА, якутская телезвезда.

15 декабря отмечает свой день рождения Кыдаана ИГНАТЬЕВА, известная художница.

В этот же день отмечает свой день рождения Наталья СТАРОСТИНА, известный фуд-блогер, производитель здоровой выпечки и крафтовых сыров.