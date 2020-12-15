15.12.2020
00:18
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, телезвезды, художницы и фуд-блогера
Сегодня, 15 декабря исполнилось 34 года Александру Николаевичу СИМОНОВУ, руководителю управления инфокоммуникационного и технического обеспечения – аппарата ситуационного центра главы Республики Саха (Якутия), администрации главы и правительства Республики саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 48 лет Александру Александровичу НОГОВИЦЫНУ, общественному деятелю.
Сегодня отмечает свой день рождения Фатима СЛЕПЦОВА, якутская телезвезда.
15 декабря отмечает свой день рождения Кыдаана ИГНАТЬЕВА, известная художница.
В этот же день отмечает свой день рождения Наталья СТАРОСТИНА, известный фуд-блогер, производитель здоровой выпечки и крафтовых сыров.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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