Сегодня день рождения руководителя, спасателя и журналистов

Сегодня, 1 июня отмечает свой день рождения Антонида Николаевна КОРЯКИНА, генеральный директор автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского».

В этот же день исполнилось 63 года Николаю Александровичу НАХОДКИНУ, председателю совета Якутского регионального отделения Российского союза спасателей, действительному члену Арктической Академии наук, кандидату биологических наук.

Сегодня отмечает свой день рождения Наталья ШАХУРДИНА, известный журналист, подполковник полиции в отставке.

1 июня исполнилось 38 лет Роману ПЕСТЕРЕВУ, организатору СМИ.

В этот же день отмечает свой день рождения Алла Андреевна ЯКУШЕВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), ветеран кино Якутии.