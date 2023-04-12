Сегодня день рождения руководителя, солиста оперы, музыканта и литературоведа

Сегодня, 12 апреля исполнилось 48 лет Юрию Николаевичу КРАВЦОВУ, заместителю постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

В этот же день исполнилось 50 лет Юрию Валерьяновичу БАИШЕВУ, солисту оперы, баритону Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, народному и заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 80 лет Валерию Федоровичу БЕЛЯЕВУ, заслуженному деятелю искусств РС(Я), преподавателю класса гобоя ВШМ им. В.А. Босикова.

12 апреля отмечает свой день рождения Варвара Борисовна ОКОРОКОВА, литературовед, литературный критик, доктор филологических наук.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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