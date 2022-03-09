Сегодня день рождения руководителя, скульптора и журналиста

Сегодня, 9 марта исполнилось 69 лет Афанасию Афанасьевичу РОМАНОВУ, известному скульптору, заслуженному художнику РФ. В этот же день исполнилось 37 лет Тиму Юрьевичу ХАНДЫ, генеральному директору ООО ХОТ «Консалтинг», общественному деятелю. Сегодня отмечает свой день рождения Айталина НИКИФОРОВА, главный редактор портала «ТайгаПост», известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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