09.03.2022
00:42
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, скульптора и журналиста
Сегодня, 9 марта исполнилось 69 лет Афанасию Афанасьевичу РОМАНОВУ, известному скульптору, заслуженному художнику РФ.
В этот же день исполнилось 37 лет Тиму Юрьевичу ХАНДЫ, генеральному директору ООО ХОТ «Консалтинг», общественному деятелю.
Сегодня отмечает свой день рождения Айталина НИКИФОРОВА, главный редактор портала «ТайгаПост», известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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