19.01.2022
00:43
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, скульптора и модельера

Сегодня, 19 января исполнилось 42 года Алексею Николаевичу АГЕЕВУ, и.о. руководителя Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 51 год Александру МАНЖУРЬЕВУ, известному скульптору.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна МАТТЕРН, известный модельер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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