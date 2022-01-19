19.01.2022
00:43
68
Общество
Сегодня день рождения руководителя, скульптора и модельера
Сегодня, 19 января исполнилось 42 года Алексею Николаевичу АГЕЕВУ, и.о. руководителя Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнился 51 год Александру МАНЖУРЬЕВУ, известному скульптору.
Сегодня отмечает свой день рождения Анна МАТТЕРН, известный модельер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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