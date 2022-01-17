Сегодня день рождения руководителя, родоначальника страхования, политика и врача

Сегодня, 17 января исполнилось 36 лет Олегу Олеговичу МАРКОВУ, генеральному директору НВК САХА. В этот же день исполнилось 65 лет Анатолию Ивановичу АММОСОВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Верхневилюйского улуса, родоначальнику региональной системы страхования. Сегодня исполнился 61 год Николаю Иннокентьевичу РУМЯНЦЕВУ, бизнесмену, меценату, политику. 17 января исполнилось 54 года Константину ФЕДОРОВУ, общественному деятелю. В этот же день отмечает свой день рождения Наталья ИВАНОВА, кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель Школы первой помощи.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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