18.09.2022
00:19
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, режиссера и звезды эстрады
Сегодня, 18 сентября исполнилось 39 лет Дмитрию Дмитриевичу НОГОВИЦЫНУ, руководителю ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)».
В этот же день исполнилось 63 года Кару Лазаревичу СЕРГУЧЕВУ, известному режиссеру.
Сегодня отмечает свой день рождения Ирена ФАЙРУШИНА, звезда якутской эстрады.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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