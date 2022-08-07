07.08.2022
00:03
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Культура
Сегодня день рождения руководителя, режиссера и артистов
Сегодня, 7 августа отмечает свой день рождения Розалия Ефимовна КОЛОСОВА, заместитель генерального директора Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, заслуженный работник культуры РС (Я).
Сегодня исполнилось 59 лет Петру СКРЯБИНУ, художественному руководителю Театра актера и куклы Нерюнгри.
7 августа отмечает свой день рождения Ольга Петровна ЧЕМПОСОВА, оперная певица.
В этот же день исполнилось 66 лет Дмитрию Николаевичу ДМИТРИЕВУ, артисту Кердемского народного театра им. Л.Я. Гермогеновой Хангаласского улуса, отличнику образования РС (Я), ветерану спорта.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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