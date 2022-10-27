Сегодня день рождения руководителя, профессора, общественного деятеля и композитора

Сегодня, 27 октября исполнился 41 год Александру Семеновичу ТРОФИМОВУ, руководителю департамента внутренней политики администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнился 81 год Игорю Иннокентьевичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, заслуженному геологу Республики Саха (Якутия), доктору геолого-минералогических наук. Сегодня исполнилось 59 лет Алексею Сергеевичу ЧЕРТКОВУ, председателю Союза славянских общин Республики Саха (Якутия). 27 октября исполнилось 62 года Валерию Филипповичу ШАДРИНУ, эвенкийскому композитору. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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