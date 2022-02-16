16.02.2022
01:33
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, профессора и историка
Сегодня, 16 февраля исполнилось 56 лет Анатолию Владимировичу НИКИТИНУ, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РС (Я).
В этот же день исполнилось 86 лет Рево Мироновичу СКРЯБИНУ, профессору, доктору технических наук, мастеру спорта по вольной борьбе, заслуженному геологу Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнился 71 год Петру Васильевичу ВИНОКУРОВУ, кандидату исторических наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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