Сегодня день рождения руководителя, продюсера и педагога

Сегодня, 13 января исполнилось 38 лет Савве Анатольевичу МИХАЙЛОВУ, заместителю председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения. В этот же день исполнилось 50 лет Владимиру ИВАНОВУ, продюсеру, общественному деятелю. Сегодня исполнилось 59 лет Юрию Алексеевичу СЛЕПЦОВУ, сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидату педагогических наук. 13 января исполнилось 62 года Анатолию Николаевичу СКРЫБЫКИНУ, бывшему заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия), кавалеру ордена Дружбы.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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