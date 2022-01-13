13.01.2022
00:54
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, продюсера и педагога
Сегодня, 13 января исполнилось 38 лет Савве Анатольевичу МИХАЙЛОВУ, заместителю председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
В этот же день исполнилось 50 лет Владимиру ИВАНОВУ, продюсеру, общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 59 лет Юрию Алексеевичу СЛЕПЦОВУ, сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидату педагогических наук.
13 января исполнилось 62 года Анатолию Николаевичу СКРЫБЫКИНУ, бывшему заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия), кавалеру ордена Дружбы.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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