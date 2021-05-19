19.05.2021
00:32
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, пресс-секретаря, народного дипломата и литературоведа
Сегодня, 19 мая отмечает свой день рождения Алена Афанасьевна ФЕДОРОВА, руководитель Управления налоговой службы по Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 46 лет Чокууру Николаевичу ГАВРИЛЬЕВУ, руководителю пресс-службы государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Амаржаргал БАЯНДУРЭН, председатель общества Монголо-Саха сотрудничества, общественный деятель, народный дипломат.
19 мая отмечает свой день рождения Лидия Николаевна РОМАНОВА, литературовед, кандидат филологических наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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