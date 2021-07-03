03.07.2021
00:39
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, предпринимателя и поэта
Сегодня, 3 июля исполнилось 40 лет Дмитрию Васильевичу ШАДРИНУ – ШАНДОРУ, генеральному директору АУ РС (Я) «Сахафильм», известному артисту.
В этот же день отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, известный предприниматель.
Сегодня исполнилось 70 лет Анатолию Дмитриевичу СТАРОСТИНУ – Сиэн Кынат, поэту, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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