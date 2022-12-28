28.12.2022
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, предпринимателя, художников и педагога

Сегодня, 28 декабря исполнился 61 год Ариану Рафаэловичу ЕРМОЛАЕВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Станция переливания крови».  

В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара СУТАКОВА, бизнес-вумен, владелица магазина MARIO MUZI в Якутске.

Сегодня отмечает свой день рождения Мария Афанасьевна РАХЛЕЕВА, известная художница, график, заслуженный художник Российской Федерации.

28 декабря исполнилось 73 года Гавриилу Гаврильевичу ПЕТРОВУ, известному живописцу из династии художников ПОПОВЫХ. 

В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, ветеран педагогики и журналистики.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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