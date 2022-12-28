Общество
Сегодня день рождения руководителя, предпринимателя, художников и педагога
Сегодня, 28 декабря исполнился 61 год Ариану Рафаэловичу ЕРМОЛАЕВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Станция переливания крови».
В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара СУТАКОВА, бизнес-вумен, владелица магазина MARIO MUZI в Якутске.
Сегодня отмечает свой день рождения Мария Афанасьевна РАХЛЕЕВА, известная художница, график, заслуженный художник Российской Федерации.
28 декабря исполнилось 73 года Гавриилу Гаврильевичу ПЕТРОВУ, известному живописцу из династии художников ПОПОВЫХ.
В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, ветеран педагогики и журналистики.
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