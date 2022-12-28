Сегодня день рождения руководителя, предпринимателя, художников и педагога

Сегодня, 28 декабря исполнился 61 год Ариану Рафаэловичу ЕРМОЛАЕВУ, руководителю ГБУ РС (Я) «Станция переливания крови».

В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара СУТАКОВА, бизнес-вумен, владелица магазина MARIO MUZI в Якутске.

Сегодня отмечает свой день рождения Мария Афанасьевна РАХЛЕЕВА, известная художница, график, заслуженный художник Российской Федерации.

28 декабря исполнилось 73 года Гавриилу Гаврильевичу ПЕТРОВУ, известному живописцу из династии художников ПОПОВЫХ.

В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, ветеран педагогики и журналистики.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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