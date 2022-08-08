Сегодня день рождения руководителя, правоведа и хореографа

Сегодня, 8 августа исполнилось 54 года Петру Лукичу ПЕТРОВУ, руководителю департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 64 года Александру Николаевичу КИМ-КИМЭНУ, доктору юридических наук, общественному деятелю. Сегодня отмечает свой день рождения Ангелина Григорьевна ЛУКИНА, хореограф, доктор искусствоведения, отличник образования Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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