08.08.2022
01:34
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, правоведа и хореографа

Сегодня, 8 августа исполнилось 54 года Петру Лукичу ПЕТРОВУ, руководителю департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 64 года Александру Николаевичу КИМ-КИМЭНУ, доктору юридических наук, общественному деятелю.

Сегодня отмечает свой день рождения Ангелина Григорьевна ЛУКИНА, хореограф, доктор искусствоведения, отличник образования Республики Саха (Якутия).  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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