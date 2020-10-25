25.10.2020
00:44
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, политика, искусствоведа и артистов

Сегодня, 25 октября исполнилось 42 года Павлу Алексеевичу МАРИНЫЧЕВУ, генеральному директору АО «Алмазы Анабара».

В этот же день отмечает свой день рождения Анна Григорьевна ПЕТРОВА, заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического государственного института культуры и искусств, кандидат и искусствоведения, художник-дизайнер.

Сегодня отмечает свой день рождения Мария СОБОЛЕВА, известная артистка.

25 октября отмечает свой день рождения Мария Ивановна ВАРЛАМОВА, артистка Саха академического театра им. П.А. Ойунского, народная артистка ЯАССР, заслуженная артистка РС (Я).

В этот же день исполнилось 74 года Павлу Павловичу БОРОДИНУ, государственному деятелю России, первому мэру города Якутска.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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