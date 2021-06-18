Сегодня день рождения руководителя, политика, артиста, фотографа, архивиста и общественных деятелей

Сегодня, 18 июня исполнилось 54 года Александру Сергеевичу ГОРБУНОВУ, начальнику Северо-Восточного линейного управления министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

В этот же день исполнилось 50 лет Федору Михайловичу БОРИСОВУ, политическому деятелю.

Сегодня исполнилось 46 лет Айаалу Александровичу АММОСОВУ, артисту Саха драматического театра им. П.А. Ойунского, председателю Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Серафимовна КРИВОГОРНИЦЫНА, известный предприниматель, общественный деятель.

18 июня отмечает свой день рождения Анастасия Кирилловна ПАВЛОВА, общественный деятель, Почетный гражданин Вилюйского улуса.

В этот же день исполнилось 74 года Валерию СТЕФАНСКОМУ, известному фотографу.

Сегодня исполнилось 85 лет Александру Александровичу КАЛАШНИКОВУ, краеведу, почетному архивисту РФ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

18 июня отмечает свой день рождения Тамара Васильевна КОРЯКИНА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), член Союза журналистов СССР.