Сегодня день рождения руководителя, поэтессы, спикера, организатора спорта и общественного деятеля

Сегодня, 25 марта исполнилось 34 года Владиславу Анатольевичу ЕФИМОВУ, заместителю руководителя управления по архитектуре и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Вера Спиридоновна СОЛДАТОВА-НАНОВА, поэтесса, общественный деятель, заслуженный деятель народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ульяна Дмитриевна ПОПОВА, председатель районного Совета депутатов Сунтарского улуса.

25 марта исполнилось 54 года Алексею Юрьевичу УВАРОВУ, президенту Федерации тайского бокса Республики Саха (Якутия), руководителю спортивного клуба «Мохсогол».

В этот же день отмечает свой день рождения Айыыл ДЬУЛУРХА, общественный деятель.

Сегодня отмечает свой день рождения Марфа Семеновна ФИЛИППОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва.

25 марта отмечает свой день рождения Светлана Ефимовна ЗИНУРОВА, заслуженный работник культуры РС (Я), основатель танцевальных ансамблей «Тугутчаан» и «Булуу долгуннара».

В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Ивановна БОРОВИКОВА, государственный деятель Якутии, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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