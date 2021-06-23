Сегодня день рождения руководителя, поэта, артиста и искусствоведа

Сегодня, 23 июня исполнилось 52 года Владиславу Юрьевичу АБРАМОВУ, генеральному директору Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Якутске. В этот же день исполнилось 67 лет Ивану Васильевичу МИГАЛКИНУ, заслуженному работнику культуры, отличнику культуры, печати и образования Республики Саха (Якутия), председателя Союза писателей Республики Саха (Якутия), народному поэту Якутии. Сегодня исполнилось 50 лет Эдуарду ОНДАРУ, заслуженному артисту РФ, народному артисту Республики Тыва, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия). 23 июня отмечает свой день рождения Виктория Георгиевна ГРИГОРЬЕВА, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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