Сегодня день рождения руководителя, организатора здравоохранения и режиссера

Сегодня, 25 февраля исполнилось 48 лет Павлу Юрьевичу СТЕПАНОВУ, генеральному директору ФАПК «Якутия». В этот же день отмечает свой день рождения Людмила Ильясовна ВЕРБИЦКАЯ, организатор здравоохранения. Сегодня отмечает свой день рождения Елизавета Иевна МАРТЫНОВА, режиссер Бердигестяхского народного театра, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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