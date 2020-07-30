30.07.2020
00:32
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, организатора выборов и журналиста

Сегодня, 30 июля исполнилось 53 года Алексею Александровичу СТРУЧКОВУ, генеральному директору АК «Якутскэнерго».

В этот же день отмечает свой день рождения Эльвира Трофимовна МЯРИКЯНОВА, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Туяра Николаевна КОНСТАНТИНОВА, руководитель Московского филиала НВК САХА.

В этот же день отмечает свой день рождения Виталий Алексеевич СОРОЧАН, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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