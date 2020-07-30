Сегодня день рождения руководителя, организатора выборов и журналиста

Сегодня, 30 июля исполнилось 53 года Алексею Александровичу СТРУЧКОВУ, генеральному директору АК «Якутскэнерго».

В этот же день отмечает свой день рождения Эльвира Трофимовна МЯРИКЯНОВА, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Туяра Николаевна КОНСТАНТИНОВА, руководитель Московского филиала НВК САХА.

В этот же день отмечает свой день рождения Виталий Алексеевич СОРОЧАН, общественный деятель.