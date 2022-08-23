23.08.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, общественных деятелей и киноведа
Сегодня, 23 августа исполнилось 37 лет Игорю Ивановичу НИКОЛАЕВУ, руководителю ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)».
В этот же день отмечает свой день рождения Жанна Эдуардовна ЕГОРОВА, общественный деятель.
Сегодня отмечает свой день рождения Альбина ДАНИЛОВА, киновед Якутии.
23 августа исполнилось 77 лет Василию Михайловичу ВЛАСОВУ, государственному деятелю Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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