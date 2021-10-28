28.10.2021
00:08
35

Общество

Сегодня день рождения руководителя, общественного деятеля и журналиста

Сегодня, 28 октября отмечает свой день рождения Татьяна Васильевна КОМАРЕНКО, заместитель руководителя Управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 59 лет Андрею Револьевичу РОМАНОВУ, лидеру общественной организации «Абсолютная сила».

Сегодня отмечает свой день рождения Елена КИСЕЛЕВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх