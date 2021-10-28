28.10.2021
00:08
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, общественного деятеля и журналиста
Сегодня, 28 октября отмечает свой день рождения Татьяна Васильевна КОМАРЕНКО, заместитель руководителя Управления ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 59 лет Андрею Револьевичу РОМАНОВУ, лидеру общественной организации «Абсолютная сила».
Сегодня отмечает свой день рождения Елена КИСЕЛЕВА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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