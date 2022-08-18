18.08.2022
00:29
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, общественного деятеля, художника, главного редактора, писательницы и телезвезды

Сегодня, 18 августа исполнилось 32 года Степану Алексеевичу АНДРОСОВУ, заместителю руководителя управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Анжелика АНДРЕЕВА, председатель Союза женских организаций Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 48 лет Михаилу ЕГОРОВУ, художнику-постановщику Саха драматического театра им. П.А. Ойунского.

18 августа отмечает свой день рождения Лиана ПОПОВА – Лиля БРИК, главный редактор бортового журнала авиакомпании «Якутия».

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина ИЗБЕКОВА, писательница.

Сегодня отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, телезвезда НВК САХА.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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