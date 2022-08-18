18.08.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, общественного деятеля, художника, главного редактора, писательницы и телезвезды
Сегодня, 18 августа исполнилось 32 года Степану Алексеевичу АНДРОСОВУ, заместителю руководителя управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Анжелика АНДРЕЕВА, председатель Союза женских организаций Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 48 лет Михаилу ЕГОРОВУ, художнику-постановщику Саха драматического театра им. П.А. Ойунского.
18 августа отмечает свой день рождения Лиана ПОПОВА – Лиля БРИК, главный редактор бортового журнала авиакомпании «Якутия».
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина ИЗБЕКОВА, писательница.
Сегодня отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, телезвезда НВК САХА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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