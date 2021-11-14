Сегодня день рождения руководителя, общественного деятеля, артистки и журналистки

Сегодня, 14 ноября исполнилось 57 лет Виктору Спиридоновичу АФАНАСЬЕВУ, директору ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой оценки». В этот же день исполнилось 69 лет Вячеславу Петровичу АЛЕКСЕЕВУ, общественному деятелю. Сегодня отмечает свой день рождения Раиса Федоровна ДОРОШЕНКО – Наталья ДОРОШЕНКО, народная и заслуженная артистка РС (Я), артистка Русского драматического театра им. А.С. Пушкина. 14 ноября отмечает свой день рождения Анна ЛЕБЕДИНСКАЯ, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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