14.11.2021
00:44
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, общественного деятеля, артистки и журналистки
Сегодня, 14 ноября исполнилось 57 лет Виктору Спиридоновичу АФАНАСЬЕВУ, директору ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой оценки».
В этот же день исполнилось 69 лет Вячеславу Петровичу АЛЕКСЕЕВУ, общественному деятелю.
Сегодня отмечает свой день рождения Раиса Федоровна ДОРОШЕНКО – Наталья ДОРОШЕНКО, народная и заслуженная артистка РС (Я), артистка Русского драматического театра им. А.С. Пушкина.
14 ноября отмечает свой день рождения Анна ЛЕБЕДИНСКАЯ, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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