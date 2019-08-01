Сегодня день рождения руководителя, модельера и режиссера

Сегодня, 1 августа отмечает свой день рождения Марианна Артуровна ДЬЯЧКОВСКАЯ, заместитель директора АУ Республики Саха (Якутия) «Музейный комплекс «Моя история». В этот же день отмечает свой день рождения Августина Николаевна ФИЛИППОВА, известный модельер. 1 августа отмечает свой день рождения Галина Ивановна КАРАСЕВА, режиссер театрализованных представлений, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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