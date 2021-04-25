Сегодня день рождения руководителя, мэра, шеф-повара и артистов

Сегодня, 25 апреля исполнилось 65 лет Николаю Михайловичу ЧЕРОСОВУ, заместителю руководителя Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия. В этот же день исполнилось 56 лет Леониду Николаевичу ОЛЕЙНИКУ, мэру города Нерюнгри. Сегодня исполнился 41 год Николаю Васильевичу АТЛАСОВУ, бренд-повару этно усадьбы Атласовых. В этот же день исполнилось 70 лет Куприяну Васильевичу МИХАЙЛОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), автору боле 10 песен. Сегодня отмечает свой день рождения Мария ДАНИЛОВА, актриса театра юного зрителя Республики Саха (Якутия). 25 апреля исполнилось 49 лет Михаилу Семеновичу ГАБЫШЕВУ, известному политику, справороссу.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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