Сегодня день рождения руководителя, мелодиста и организатора здравоохранения

Сегодня, 21 апреля отмечает свой день рождения Таисия Львовна БАТУЕВА, руководитель ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 41 год Алексею Алексеевичу ПОТАПОВУ, заместителю председателя Союза баянистов, аккордеонистов и гармонистов РС (Я), автору 117 песен, руководителю творческой студии «Эйгэ», отличнику культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Степановна ТАТАРИНОВА, доктор медицинских наук, член Правления РОО «Общество специалистов по организации здравоохранения и общественного здоровья».

Сегодня исполнилось 60 лет Андрею Владимировичу ФИТИСОВУ, бывшему главе Нерюнгринского района.

21 апреля исполнилось 57 лет Виктору Викторовичу ОМУКОВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).