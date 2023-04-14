Сегодня день рождения руководителя, мелодиста и артистки

Сегодня, 14 апреля исполнилось 38 лет Гаврилу Михайловичу ТЕРЕНТЬЕВУ, заместителю руководителя Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия. В этот же день исполнилось 80 лет Ивану Ивановичу БУРЦЕВУ, мелодисту, автору более 30 песен. Сегодня отмечает свой день рождения Саргылана Даниловна БУГУЛОВА, заслуженная артистка РС(Я), солистка ГВА «Туймаада». Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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