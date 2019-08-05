06.08.2019
00:13
75Общество
Сегодня день рождения руководителя, модельера и артистов
Сегодня, 6 августа исполнилось 55 лет Семену Максимовичу БЕРЕЗИНУ, генеральному директору региональной страховой компании «Стрех», депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), президенту Федерации вольной борьбы Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна КЫЧКИНА-БОРИСОВА, солистка государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я).
Сегодня отмечает свой день рождения Лидия БУДИЩЕВА, известный модельер.
6 августа отмечает свой день рождения Лариса Иннокентьевна ТРОЕВА, артист-экстремал.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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