Сегодня день рождения руководителя, модельера и артистов

Сегодня, 6 августа исполнилось 55 лет Семену Максимовичу БЕРЕЗИНУ, генеральному директору региональной страховой компании «Стрех», депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), президенту Федерации вольной борьбы Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна КЫЧКИНА-БОРИСОВА, солистка государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я). Сегодня отмечает свой день рождения Лидия БУДИЩЕВА, известный модельер. 6 августа отмечает свой день рождения Лариса Иннокентьевна ТРОЕВА, артист-экстремал.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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