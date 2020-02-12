13.02.2020
00:18
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, костореза, телезвезды и адвоката
Сегодня, 13 февраля отмечает свой день рождения Светлана Ивановна САМСОНОВА, заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Василий АМЫДАЕВ, председатель Союза художников Республики Саха (Якутия), известный косторез.
Сегодня исполнилось 32 года Олегу КОЛЕСОВУ – ТАЛБАНУ, телезвезде НВК САХА.
13 февраля отмечает свой день рождения Нина Егоровна САННИКОВА, известный адвокат, муза художника Тимофея Степанова.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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