Сегодня день рождения руководителя, костореза, телезвезды и адвоката

Сегодня, 13 февраля отмечает свой день рождения Светлана Ивановна САМСОНОВА, заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Василий АМЫДАЕВ, председатель Союза художников Республики Саха (Якутия), известный косторез. Сегодня исполнилось 32 года Олегу КОЛЕСОВУ – ТАЛБАНУ, телезвезде НВК САХА. 13 февраля отмечает свой день рождения Нина Егоровна САННИКОВА, известный адвокат, муза художника Тимофея Степанова.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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