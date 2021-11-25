Сегодня день рождения руководителя, костореза, артистки и журналиста

Сегодня, 25 ноября исполнилось 64 года Василию Моисеевичу ЕФИМОВУ, заместителю директора по развитию и инновационной деятельности Институт физико-технических проблем СО РАН им. В.П.Ларионова.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда ДВОРЕЦКАЯ, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 76 лет Николаю Васильевичу ЛЕПЧИКОВУ, советнику генерального директора АО «Водоканал», заслуженному работнику народного хозяйства РС (Я), заслуженному работнику жилищно-коммунального хозяйства РФ, Почетному гражданину города Якутск.

В этот же день исполнилось 72 года Константину Меркурьевичу МАМОНТОВУ, художнику-косторезу, заслуженному художнику РФ.

Сегодня отмечает свой день рождения Тамара Ивановна ПОПОВА, солистка Государственного театра эстрады Якутии.