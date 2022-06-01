01.06.2022
00:11
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, изобретателя, журналистов и певицы
Сегодня, 1 июня исполнилось 64 года Николаю Александровичу НАХОДКИНУ, председателю совета Якутского регионального отделения Российского союза спасателей, изобретателю.
В этот же день отмечает свой день рождения Антонида Николаевна КОРЯКИНА, генеральный директор АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского».
Сегодня отмечает свой Наталия ШАХУРДИНА, известный журналист.
1 июня исполнилось 39 лет Роману ПЕСТЕРЕВУ, организатору СМИ.
В этот же день отмечает свой день рождения Алла Андреевна ЯКУШЕВА, почетный кинематографист РФ, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Амгаяна Егоровна ГРИГОРЬЕВА, эстрадная певица.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
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