Сегодня день рождения руководителя, изобретателя, журналистов и певицы

Сегодня, 1 июня исполнилось 64 года Николаю Александровичу НАХОДКИНУ, председателю совета Якутского регионального отделения Российского союза спасателей, изобретателю.

В этот же день отмечает свой день рождения Антонида Николаевна КОРЯКИНА, генеральный директор АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского».

Сегодня отмечает свой Наталия ШАХУРДИНА, известный журналист.

1 июня исполнилось 39 лет Роману ПЕСТЕРЕВУ, организатору СМИ.

В этот же день отмечает свой день рождения Алла Андреевна ЯКУШЕВА, почетный кинематографист РФ, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Амгаяна Егоровна ГРИГОРЬЕВА, эстрадная певица.