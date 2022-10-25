25.10.2022
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, искусствоведа, писательницы, журналистки и артистки

Сегодня, 25 октября исполнилось 44 год Павлу Александровичу МАРИНЫЧЕВУ, генеральному директору АО «Алмазы Анабара».

В этот же день отмечает свой день рождения Анна Григорьевна ПЕТРОВА, кандидат искусствоведения, художник-дизайнер, заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического государственного института культуры и искусств.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна Ивановна ГОГОЛЕВА-ЛЕНСКАЯ, прозаик и переводчик.

25 октября отмечет свой день рождения Елена СТЕПНОВА, известный журналист.

В этот же день отмечет свой день рождения Мария СОБОЛЕВА, известная артистка.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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