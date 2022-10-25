Сегодня день рождения руководителя, искусствоведа, писательницы, журналистки и артистки

Сегодня, 25 октября исполнилось 44 год Павлу Александровичу МАРИНЫЧЕВУ, генеральному директору АО «Алмазы Анабара».

В этот же день отмечает свой день рождения Анна Григорьевна ПЕТРОВА, кандидат искусствоведения, художник-дизайнер, заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического государственного института культуры и искусств.

Сегодня отмечает свой день рождения Анна Ивановна ГОГОЛЕВА-ЛЕНСКАЯ, прозаик и переводчик.

25 октября отмечет свой день рождения Елена СТЕПНОВА, известный журналист.

В этот же день отмечет свой день рождения Мария СОБОЛЕВА, известная артистка.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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