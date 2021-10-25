Сегодня день рождения руководителя, искусствоведа, певицы и метранпажа

Сегодня, 25 октября исполнилось 43 года Павлу Алексеевичу МАРИНЫЧЕВУ, генеральному директору АО «Алмазы Анабара».

В этот же день отмечает свой день рождения Анна Григорьевна ПЕТРОВА — КЭРЭhИТ, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического государственного института культуры и искусств.

Сегодня отмечает свой день рождения Мария СОБОЛЕВА, певица и организатор шоу.

25 октября исполнилось 43 года Иннокентию ТОРОХОВУ, метранпажу.