Сегодня день рождения руководителя, искусствоведа и журналиста

Сегодня, 1 февраля отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ИГНАТЬЕВА, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Зинаида ИВАНОВА-УЛАРОВА, известный искусствовед, заслуженный деятель искусств РС (Я).

Сегодня исполнилось 60 лет Афанасию Агитовичу ЕГОРОВУ, известному журналисту, общественному деятелю.