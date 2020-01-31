01.02.2020
00:11
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Общество

Сегодня день рождения руководителя, искусствоведа и журналиста

Сегодня, 1 февраля отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ИГНАТЬЕВА, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Зинаида ИВАНОВА-УЛАРОВА, известный искусствовед, заслуженный деятель искусств РС (Я).

 Сегодня исполнилось 60 лет Афанасию Агитовичу ЕГОРОВУ, известному журналисту, общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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