Сегодня день рождения руководителей, искусствоведа и общественного деятеля

Сегодня, 8 декабря исполнилось 39 лет Николаю Дмитриевичу БУГАЕВУ, директору Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

В этот же день отмечает свой день рождения Вера Семеновна НИКИФОРОВА, доцент кафедры искусствоведения арктического государственного института культуры и искусств, кандидат искусствоведения.

Сегодня отмечает свой день рождения Гульсум Агзамовна БЕЙСЕМБАЕВА, общественный деятель.

8 декабря отмечает свой день рождения Галина Михайловна НИКОЛАЕВА, руководитель управления Роспотребнадзора РФ по РС (Я) в Нюрбинском районе.