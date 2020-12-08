08.12.2020
00:53
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, искусствоведа и общественного деятеля
Сегодня, 8 декабря исполнилось 39 лет Николаю Дмитриевичу БУГАЕВУ, директору Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.
В этот же день отмечает свой день рождения Вера Семеновна НИКИФОРОВА, доцент кафедры искусствоведения арктического государственного института культуры и искусств, кандидат искусствоведения.
Сегодня отмечает свой день рождения Гульсум Агзамовна БЕЙСЕМБАЕВА, общественный деятель.
8 декабря отмечает свой день рождения Галина Михайловна НИКОЛАЕВА, руководитель управления Роспотребнадзора РФ по РС (Я) в Нюрбинском районе.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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