13.03.2020
00:54
69
Культура & Образование
Сегодня день рождения руководителя и звезды эстрады
Сегодня, 13 марта отмечает свой день рождения Татьяна ЧАРАНСКАЯ, директор Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия), известный режиссер.
В этот же день отмечает свой день рождения Сайсары ХАРИТОНОВА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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