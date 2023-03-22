22.03.2023
00:38
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Общество

Сегодня день рождения руководителя и звезды эстрады

Сегодня, 22 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана Михайловна СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ РС (Я) «Сахапечать».

В этот же день исполнилось 38 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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