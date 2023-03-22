22.03.2023
00:38
1438
Общество
Сегодня день рождения руководителя и звезды эстрады
Сегодня, 22 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана Михайловна СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ РС (Я) «Сахапечать».
В этот же день исполнилось 38 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.03.2023
0
69
22.03.2023
0
367
22.03.2023
0
397
22.03.2023
0
210
22.03.2023
0
1028
22.03.2023
0
717
22.03.2023
0
1429
22.03.2023
0
2210
22.03.2023
0
1172
21.03.2023
0
1144
21.03.2023
0
1094
21.03.2023
0
1103
21.03.2023
0
1497
21.03.2023
0
5715
21.03.2023
0
1087
21.03.2023
0
1479
21.03.2023
0
1980
21.03.2023
0
1100
21.03.2023
0
997
21.03.2023
0
1777
21.03.2023
0
1902
21.03.2023
0
1598
21.03.2023
0
3560
21.03.2023
0
2707
21.03.2023
0
1028
21.03.2023
0
1022
21.03.2023
0
1180
21.03.2023
0
1509
21.03.2023
0
1680
21.03.2023
0
1210
21.03.2023
0
3860
21.03.2023
0
1278
21.03.2023
1
4492
21.03.2023
0
1884
21.03.2023
0
1315
21.03.2023
0
1225
21.03.2023
0
1802
21.03.2023
0
1408
21.03.2023
0
3955
21.03.2023
1
9368
21.03.2023
0
1396
21.03.2023
0
1414
21.03.2023
3
7697
21.03.2023
0
2390
21.03.2023
0
2614
21.03.2023
0
2350
21.03.2023
0
1432
21.03.2023
0
1687
21.03.2023
0
3074
21.03.2023
0
1893
21.03.2023
2
2635
21.03.2023
0
3393
21.03.2023
0
2058
21.03.2023
0
2766
21.03.2023
0
1530
21.03.2023
0
1492
21.03.2023
0
2223
21.03.2023
1
4442
21.03.2023
1
5144
21.03.2023
0
2149
21.03.2023
0
2911
ТОП НОВОСТИ
18.03.2023
0
95444
17.03.2023
0
12783
18.03.2023
0
12114
19.03.2023
0
11132
17.03.2023
1
9546
21.03.2023
1
9382
20.03.2023
1
8430
18.03.2023
0
8132
Добавить комментарий