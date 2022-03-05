05.03.2022
00:57
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и звезды эстрады
Сегодня, 5 марта исполнилось 43 года Никите Геннадьевичу ШЕПЕЛЕВУ, начальнику управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия).
В этот же день отмечает сой день рождения Анастасия Иннокентьевна ГОТОВЦЕВА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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