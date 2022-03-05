Сегодня день рождения руководителя и звезды эстрады

Сегодня, 5 марта исполнилось 43 года Никите Геннадьевичу ШЕПЕЛЕВУ, начальнику управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия). В этот же день отмечает сой день рождения Анастасия Иннокентьевна ГОТОВЦЕВА, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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