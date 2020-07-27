27.07.2020
01:29
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Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
Сегодня, 27 июля исполнилось 40 лет Алексею Александровичу ЩЕРБАКОВУ, директору ГБПОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова».
В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Федоровна АНДРЕЕВА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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